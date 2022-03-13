Зеленский сообщил, что все согласованные гумкоридоры на Украине 12 марта работали

Все согласованные Россией и Украиной гуманитарные коридоры из ряда украинских населённых пунктов 12 марта работали. Об этом заявил лидер Незалежной Владимир Зеленский.

"Все гуманитарные коридоры, которые были согласованы, сработали. Удалось вывезти сегодня 12 729 человек, гуманитарный груз для Мариуполя будет доставлен завтра днём", — сказал Зеленский в своём обращении, опубликованном в телеграм-канале офиса президента.

Как ранее сообщали в Минобороны РФ, 12 марта на Украине было открыто 10 гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения. Коридоры были предоставлены на киевском, черниговском, сумском, харьковском и мариупольском направлениях в сторону российской границы и западной границы Украины. Однако ни один путь в сторону России киевскими властями подтверждён не был.