Зеленский сообщил, что все согласованные гумкоридоры на Украине 12 марта работали
Украинский президент отметил, что за день удалось вывезти 12 729 человек, гуманитарный груз для Мариуполя будет доставлен 13 марта.
Все согласованные Россией и Украиной гуманитарные коридоры из ряда украинских населённых пунктов 12 марта работали. Об этом заявил лидер Незалежной Владимир Зеленский.
"Все гуманитарные коридоры, которые были согласованы, сработали. Удалось вывезти сегодня 12 729 человек, гуманитарный груз для Мариуполя будет доставлен завтра днём", — сказал Зеленский в своём обращении, опубликованном в телеграм-канале офиса президента.
Как ранее сообщали в Минобороны РФ, 12 марта на Украине было открыто 10 гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения. Коридоры были предоставлены на киевском, черниговском, сумском, харьковском и мариупольском направлениях в сторону российской границы и западной границы Украины. Однако ни один путь в сторону России киевскими властями подтверждён не был.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
ТАСС / Валентин Спринчак