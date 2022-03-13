Зеленский сообщил, что все согласованные гумкоридоры на Украине 12 марта работали

Украинский президент отметил, что за день удалось вывезти 12 729 человек, гуманитарный груз для Мариуполя будет доставлен 13 марта.

Все согласованные Россией и Украиной гуманитарные коридоры из ряда украинских населённых пунктов 12 марта работали. Об этом заявил лидер Незалежной Владимир Зеленский.

"Все гуманитарные коридоры, которые были согласованы, сработали. Удалось вывезти сегодня 12 729 человек, гуманитарный груз для Мариуполя будет доставлен завтра днём", — сказал Зеленский в своём обращении, опубликованном в телеграм-канале офиса президента.