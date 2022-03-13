В результате ракетного удара на севере Ирака никто не пострадал

Момент ракетной атаки по городу Эрбиль. Видео © Twitter / MArizanti, Chiqui Velasquez

В результате ракетного удара по иракскому городу Эрбиль никто не пострадал. Об этом сообщил глава курдского Минздрава Саман Берзенджи, передаёт местное издание "Шафак ньюз".

Ракеты упали в окрестностях здания Генконсульства США и деревни Меле Омер. Неподалёку находится офис телеканала "Курдистан 24", который получил повреждения в результате взрывов. Работники канала публикуют видео в соцсетях с последствиями обстрела. По словам губернатора Эрбиля Омеда Хошнава, сейчас ситуация в городе под контролем.

Разрушения в здании телеканала "Курдистан 24" в результате ракетного удара по городу Эрбиль. Видео © Twitter / Newsistaan

"В самом скором времени мы выясним, кто совершил этот теракт. Обстановка в Эрбиле под контролем. Нанесён большой ущерб офису телеканала "Курдистан 24", но жертв нет", — сказал губернатор.

Как сообщает агентство Reuters, ссылаясь на неназванного американского чиновника, ракетный обстрел не привёл к жертвам среди военнослужащих США. Тем временем американское посольство в Багдаде усилило меры безопасности и полностью закрыло свою территорию. По некоторым данным, ракеты могли прилететь с территории Ирана.