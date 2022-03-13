Иммунолог Крючков рассказал о способах избежать осложнений после ковида

Для уменьшения рисков проявления последствий ковида пациентам следует после консультации со специалистом провести противовоспалительную, антикоагулянтную терапию, а также уделить особое внимание хроническим заболеваниям. Об этом в беседе с Ura.ru рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

"Если заразился, если есть факторы риска, нужно проконсультироваться с врачом и начать противовоспалительную, антикоагулянтную терапию, но не инъекционную. Её нельзя делать в домашних условиях. Это опасно, потому что можно получить инсульт, внутреннее кровотечение — и до свидания. А употреблять таблетки, особенно в профилактических дозах, если изначально есть, например, диабет, после консультации, может, и стоит", — отметил медик.

Что касается противовоспалительной терапии, то, по словам Крючкова, при тяжёлой форме ковида используются глюкокортикостероидные гормоны и препараты, которые оказывают воздействие на слабые звенья организма пациента. В частности, речь идёт о сердечно-сосудистой системе и почках. По мнению Крючкова, нужно поддерживать эти функции, чтобы не усугубить состояние. Специалист также посоветовал придерживаться ряда рекомендаций после острой фазы заболевания.

"Нужна реабилитация, отдых, ежедневные прогулки не меньше часа на этапе восстановления. И в отпуск. Если сохраняются симптомы, нужно проверить свёртываемость крови. Лучше всего снизить риски появления опасных последствий с помощью вакцинации", — поведал иммунолог, добавив, что эффективность витаминов С и D3 для этих целей не доказана.