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13 марта, 01:38

Блинкен заявил, что Вашингтон предоставит Киеву средства защиты от "воздушных угроз"

В новый пакет помощи Незалежной, как отмечалось, могут войти противотанковые и зенитные системы.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что по поручению президента Джо Байдена одобрил новый пакет оборонной помощи Украине на 200 миллионов долларов.

"Во исполнение возложенных на меня дополнительных полномочий я немедленно одобрил сегодня согласно поручению президента [США] четвёртый пакет дополнительной военной помощи на 200 миллионов долларов для обороны Украины", — отмечается в заявлении Блинкена, которое распространила пресс-служба Госдепартамента США.

Блинкен добавил, что этот пакет будет включать дополнительную оборонную помощь для отражения бронированных, воздушных и других угроз.

Байден одобрил предоставление Украине военной помощи в размере $200 млн

Байден одобрил предоставление Украине военной помощи в размере $200 млн

Ранее Лайф писал, что среди вооружения, которое может получить Украина от Соединённых Штатов, могут быть зенитные и противотанковые системы.

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ТАСС / AP

Юлия Коновалова

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