Эксперт Егармин раскрыл, как мошенники могут использовать уход иностранных брендов из РФ

Санкции и ограничения против РФ привели к уходу с российского рынка ряда иностранных торговых сетей и компаний-производителей. Вполне вероятно, что мошенники захотят воспользоваться сложившейся ситуацией, считает сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин.

По его мнению, граждане скоро начнут получать предложения купить билеты на закрытые распродажи, где якобы будут реализовывать товар, оставшийся после ухода с нашего рынка зарубежных брендов.

"Когда есть какая-то нестабильность и турбулентность на рынке, то обязательно находятся люди, которые готовы её заполнить своими предложениями нелегального характера. Эти предложения адаптированы под текущие события. Например, россиянам будут предлагать остатки брендовых вещей за три копейки или билеты на закрытые распродажи, которые проходят ночью. Профессиональные обманщики тонко чувствуют конъюнктуру и формируют под неё свои предложения", — отметил Егармин в интервью радио Sputnik.