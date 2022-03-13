Эксперт Егармин раскрыл, как мошенники могут использовать уход иностранных брендов из РФ
Когда есть какая-то нестабильность и турбулентность на рынке, то обязательно находятся люди, которые готовы её заполнить своими предложениями нелегального характера, отметил он.
Санкции и ограничения против РФ привели к уходу с российского рынка ряда иностранных торговых сетей и компаний-производителей. Вполне вероятно, что мошенники захотят воспользоваться сложившейся ситуацией, считает сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин.
По его мнению, граждане скоро начнут получать предложения купить билеты на закрытые распродажи, где якобы будут реализовывать товар, оставшийся после ухода с нашего рынка зарубежных брендов.
"Когда есть какая-то нестабильность и турбулентность на рынке, то обязательно находятся люди, которые готовы её заполнить своими предложениями нелегального характера. Эти предложения адаптированы под текущие события. Например, россиянам будут предлагать остатки брендовых вещей за три копейки или билеты на закрытые распродажи, которые проходят ночью. Профессиональные обманщики тонко чувствуют конъюнктуру и формируют под неё свои предложения", — отметил Егармин в интервью радио Sputnik.
Он призвал любителей гоняться за "санкционными" товарами делать это крайне осторожно и никогда не соглашаться на предоплату, поскольку шансы приобрести желанную вещь по выгодному предложению крайне низки. К тому же залежи со складов редко распродаются за бесценок, добавил эксперт.
Как сообщал Лайф, ряд иностранных брендов уходит из РФ из-за российской "Операции Z" по демилитаризации и денацификации Украины. Так, разработчики компьютерных игр CD Projekt RED, Activision Blizzard, Electronic Arts и Ubisoft остановили продажи в РФ. Магазины шведского мебельного концерна IKEA приостановили работу уже с 4 марта, вместе с ними с рынка временно ушли магазины H&M Group. Также о приостановке деятельности объявила сеть строительных и хозяйственных магазинов OBI. Испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho, приняла аналогичное решение. Кроме того, Coca-Cola и PepsiCo решили приостановить продажу напитков, а Starbucks сообщил о приостановке работы в РФ.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев