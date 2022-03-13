Бермуды приостановили сертификаты лётной годности самолётов российских авиакомпаний
На сегодняшний день большая часть воздушных судов иностранного производства, которые наполняют парки отечественных перевозчиков, зарегистрирована именно там.
Управление гражданской авиации Бермудских Островов (BCAA) приостановило сертификаты лётной годности самолётов российских авиакомпаний, которые были зарегистрированы на Бермудах. Об этом сказано в сообщении пресс-службы ведомства.
На сегодняшний день большая часть воздушных судов иностранного производства, эксплуатирующихся отечественными авиаперевозчиками, зарегистрирована в реестрах Бермудских Островов либо Ирландии.
В заявлении BCAA отмечается, что из-за антироссийских санкций ведомство столкнулось с трудностями при осуществлении надзора за безопасностью полётов российских самолётов.
"Для любого воздушного судна, находящегося в воздухе в 23:59 UTC 12 марта 2022 года (02:59 мск 13 марта), временное приостановление вступает в силу сразу после посадки", — указано в релизе.
Ранее Лайф сообщал, что Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать за рубеж бортами с иностранным лизингом. В ведомстве также отметили, что полёты внутри страны продолжаются без каких-либо ограничений.
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