Бермуды приостановили сертификаты лётной годности самолётов российских авиакомпаний

Управление гражданской авиации Бермудских Островов (BCAA) приостановило сертификаты лётной годности самолётов российских авиакомпаний, которые были зарегистрированы на Бермудах. Об этом сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

На сегодняшний день большая часть воздушных судов иностранного производства, эксплуатирующихся отечественными авиаперевозчиками, зарегистрирована в реестрах Бермудских Островов либо Ирландии.

В заявлении BCAA отмечается, что из-за антироссийских санкций ведомство столкнулось с трудностями при осуществлении надзора за безопасностью полётов российских самолётов.

"Для любого воздушного судна, находящегося в воздухе в 23:59 UTC 12 марта 2022 года (02:59 мск 13 марта), временное приостановление вступает в силу сразу после посадки", — указано в релизе.