AP: Ракетный обстрел по Эрбилю вёлся из Ирана
Всего, по данным местного Управления по борьбе с терроризмом, было выпущено 12 снарядов.
Ракетный обстрел по району Эрбиля, столицы Иранского Курдистана, где находится американское генконсульство, вёлся с территории Ирана. Об этом пишет агентство Associated Press со ссылкой на представителя Минобороны США.
При этом, как сообщил местный телеканал Rudaw со ссылкой на курдское Управление по борьбе с терроризмом, всего по городу было выпущено 12 ракет.
Напомним, что ракетный удар по иракскому городу Эрбиль был нанесён сегодня ночью. Очевидцы в соцсетях делились видеозаписями с моментами взрывов. Сообщалось, что ракеты упали в районе Генконсульства США.
Twitter / Julian Röpcke