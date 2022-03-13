AP: Ракетный обстрел по Эрбилю вёлся из Ирана

Ракетный обстрел по району Эрбиля, столицы Иранского Курдистана, где находится американское генконсульство, вёлся с территории Ирана. Об этом пишет агентство Associated Press со ссылкой на представителя Минобороны США.

При этом, как сообщил местный телеканал Rudaw со ссылкой на курдское Управление по борьбе с терроризмом, всего по городу было выпущено 12 ракет.