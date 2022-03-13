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13 марта, 04:25

AP: Ракетный обстрел по Эрбилю вёлся из Ирана

Всего, по данным местного Управления по борьбе с терроризмом, было выпущено 12 снарядов.

Ракетный обстрел по району Эрбиля, столицы Иранского Курдистана, где находится американское генконсульство, вёлся с территории Ирана. Об этом пишет агентство Associated Press со ссылкой на представителя Минобороны США.

При этом, как сообщил местный телеканал Rudaw со ссылкой на курдское Управление по борьбе с терроризмом, всего по городу было выпущено 12 ракет.

В результате ракетного удара на севере Ирака никто не пострадал

В результате ракетного удара на севере Ирака никто не пострадал

Напомним, что ракетный удар по иракскому городу Эрбиль был нанесён сегодня ночью. Очевидцы в соцсетях делились видеозаписями с моментами взрывов. Сообщалось, что ракеты упали в районе Генконсульства США.

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Twitter / Julian Röpcke

Юлия Коновалова

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