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13 марта, 09:45

Пользователи рассказали, почему не занимаются сексом, и эти ответы до смешного актуальные

Все знают, что плохому танцору и ноги мешают. А кто мешает этим пользователям Reddit заниматься любовью? Выбрали самые интересные из комментариев и делимся с вами.

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

"Мои дети. Они постоянно в моей комнате. Просто всегда. И даже если они не рядом, они всегда дома. О каком сексе вообще может идти речь", — Jermicdubya.

"Нет секса, потому что я уродец с социальными навыками осы, которая мешает во время пикника", — Elementus94.

"Я разошёлся почти четыре года назад, но до сих пор понятия не имею, как снова начать знакомиться и ходить на свидания", — savlex21.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

"Ну, как сказать, почему нет секса... Говорят, для танго нужны двое. А я совсем один", — JustLetMeBeAweirdo.

"Вы вообще представляете, как сложно найти человека, что захочет со мной переспать?" Drink-B.

"Нет места, куда бы я мог приводить партнёрш. Это проблема, с которой сейчас сталкиваются даже многие взрослые. Раньше я думал, что это относительно небольшое число, но в последнее время становится ясно, что люди будут всё дольше жить в домах родителей", — jumboliahmessiah.

"Сейчас моя девушка живёт очень далеко от меня и я храню ей верность. Поэтому секса и нет", — SmoothFiigle.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

"Комната моей дочки-подростка находится буквально через стену... у которой у нас обоих стоят кровати", — besomethingspecial.

"Энергия! Вы не представляете, насколько я вымотана. Мы с мужем оба работаем, и у нас трое малышей, и мы чертовски устали. Мы смотрим друг на друга и говорим: "Я очень тебя люблю, но мне плохо от одной только мысли о том, что мне придётся двигаться", — supermumzilla.

"Мне 15 лет, и я потратил на свою любимую компьютерную игру больше четырёх тысяч часов (Это как играть 167 суток подряд, не прерываясь). Комментарии излишни", — Ultra_n8.

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Сергей Трофимов

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