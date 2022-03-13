10 обыденных вещей, которые вы едва ли удержите в руках, ведь они почему-то гигантского размера
На первый взгляд эти вещи не представляют ну вообще никакого интереса. Но стоить оценить их, как становится ясно, что они каким-то удивительным образом гораздо больше, чем можно было ожидать...
"Огромный лимон, который мы вырастили на нашем дереве!" — BothersomeBritish.
Фото © Reddit / BothersomeBritish
"Недавно ехал мимо Детройта и увидел эту абсолютно гигантскую покрышку", — musicfromadventures.
Фото © Reddit / musicfromadventures
"Этот виноград просто гигантский! Если что, я обычный человек с руками среднего размера", — MsModernity.
Фото © Reddit / MsModernity
"Огромный болт, получается", — boarder2k7.
Фото © Reddit / boarder2k7
"Невероятных размеров банан. Рука для сравнения", — pokerpoker69.
Фото © Reddit / pokerpoker69
"Сегодня на работе нам привезли огромные саморезы для установки солнечных панелей", — smokeymctokerson.
Фото © Reddit / smokeymctokerson
"Моя сестра нашла в лесу огромный дождевик", — kfranky.
Фото © Reddit / kfranky
"Огромная головка чеснока", — purple_spotted_cow.
Фото © Reddit / purple_spotted_cow
"Как мощна эта огромная шишка!" — mildlyinteresting.
Фото © Reddit / mildlyinteresting
"Как вам такой огромный шестигранник?" — Chablonski.
Фото © Reddit / Chablonski
Ещё больше примеров можно найти в сабреддите Mildly Interesting.
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