10 обыденных вещей, которые вы едва ли удержите в руках, ведь они почему-то гигантского размера

"Огромный лимон, который мы вырастили на нашем дереве!" — BothersomeBritish.

Фото © Reddit / BothersomeBritish

"Недавно ехал мимо Детройта и увидел эту абсолютно гигантскую покрышку", — musicfromadventures.

Фото © Reddit / musicfromadventures

"Этот виноград просто гигантский! Если что, я обычный человек с руками среднего размера", — MsModernity.

Фото © Reddit / MsModernity

"Огромный болт, получается", — boarder2k7.

Фото © Reddit / boarder2k7

"Невероятных размеров банан. Рука для сравнения", — pokerpoker69.

Фото © Reddit / pokerpoker69

"Сегодня на работе нам привезли огромные саморезы для установки солнечных панелей", — smokeymctokerson.

Фото © Reddit / smokeymctokerson

"Моя сестра нашла в лесу огромный дождевик", — kfranky.

Фото © Reddit / kfranky

"Огромная головка чеснока", — purple_spotted_cow.

Фото © Reddit / purple_spotted_cow

"Как мощна эта огромная шишка!" — mildlyinteresting.

Фото © Reddit / mildlyinteresting

"Как вам такой огромный шестигранник?" — Chablonski.

Фото © Reddit / Chablonski