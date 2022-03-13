5 ужасающих историй от пользователей Сети, которые заставили их поверить в Бога

"До сих пор снятся кошмары"

"Как-то раз посреди дня на стоянке ко мне подошёл мужчина с буквально разорванной рукой: мышцы и кожа свисали, можно было даже увидеть кость. Он хладнокровно попросил у меня закурить. Но меня это всё так перепугало, что я сказал ему, что я вызываю ему службу спасения. Тогда он сразу убежал, а я потом просто передал ориентировку оператору. Крови было немного, но тому парню явно была нужна медицинская помощь. Это было в Сан-Хосе ​лет 5–6 назад. Из-за того случая мне до сих пор снятся кошмары", — bradbrok.

Заходит как-то американец в туалет на заправке...

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"Это произошло, когда я путешествовал по Алабаме. Остановился на какой-то захудалой заправке со стоянкой для грузовиков. Пошёл в туалет, и, когда я уже был у писсуара, в голове появилось странное ощущение, что что-то не так. Оно охватило левую часть всего тела. Не сказал бы, что я какой-то экстрасенс, — ни до, ни после я ничего подобного не испытывал. В общем, поворачиваюсь я налево в сторону кабинок и вижу уставившегося прямо на меня невменяемого мужика с противными, сальными волосами и чертовски недовольным лицом. Знаете, такой типичный психопат-убийца. Должно быть, он стоял на унитазе, потому что из-за дверцы я видел всё его лицо и даже часть плеч. Тогда я сразу застегнул ширинку и убрался оттуда как можно скорее. Даже руки не помыл", — Luney_Tuner.

"Никогда не забуду тот момент"

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"Уверен, для ситуации, которая со мной произошла, есть специальное название, но "Гугл" не помог. Это было где-то в 2013 году. Как-то днём я вышел на перекур на крыльцо своего дома, повернулся назад и... посмотрев на здание перед собой, не узнал его. Я прекрасно знал, что я живу там, что это мой дом, что я вышел из него всего пять минут назад, но мой мозг будто подсказывал мне, что я никогда раньше не видел этого места и находиться тут опасно. Тогда я замотал головой изо всех сил и тут же вернулся к нормальной жизни. Но я никогда не забуду тот момент: тогда на мгновение рухнули все мои представления о реальности", — ItsPaulKerseysCar.

VIP-зал

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"Однажды я с братом и папой пошёл в кинотеатр во Флориде. Было где-то 16 часов. Мы подошли к входу, где нужно было купить билеты, но там не было никого... как и в самом кинотеатре: ни сотрудников, ни других посетителей. Мы просто вошли, оглядываясь вокруг, пытаясь найти хоть кого-то, у кого можно было купить билет. Во всех залах, что мы проверили, сеансы шли по расписанию, но внутри было пусто. Так что мы просто сели и посмотрели фильм, а потом ушли, никого за всё это время не встретив. Это было очень сюрреалистично, и мы до сих пор не знаем, что произошло", — alrxa.

"От той ноги мы избавились..."

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