Парни раскрыли главную загадку мироздания, рассказав, зачем оставляют рисунки 18+ где ни попадя

Вы видели эту "наскальную живопись" везде: на партах, заборах, школьных стенах и в учебниках. Рисунки с рейтингом 18+ — часть культурного кода мужчин, и, кажется, пришло время это обсудить. Вот что думают сами мужчины, которые всё и рисуют.

Одержимость

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"Когда я был ещё мальчиком, у меня была эта проблема. Не то чтобы это что-то важное, слышал, 8% детей с этим сталкиваются. Короче. По каким-то не известным мне причинам я мог днями напролёт сидеть и черкать пенисы. Буквально по несколько часов подряд. Не знаю, что это было, но я не мог просто взять ручку и не нарисовать что-то фаллической формы. <...> Как понимаете, в большинстве случаев я рисовал прямо в школьном классе и старался держать всё это в секрете. Я сам уже осознавал, что это что-то странное: а что другие подумают? Хранил все рисунки в своём ланч-боксе с "Охотниками на приведений", но однажды кто-то об этом узнал, и меня повели к директору. Она была в ужасе и тут же вызвала родителей. <...> После этого они запретили мне даже прикасаться к чему-то продолговатой формы. Ни тебе сосисок, ни леденцов. А знаете, сколько ещё еды такой формы? Много", — purelitenite

Традиции

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"Точно не знаю почему, но это просто непреодолимое желание. В школе моих дочерей на одной из скамеек в классе биологии был ящик, внутри которого несколько поколений студентов рисовали пенисы. Просто представьте себе: целый ящик, полный рисунков пенисов. Потом пришла новая учительница, узнала об этом и закрасила всё белой краской. Но победить традицию не удалось — кто-то из учеников написал: "Это чистый холст!", нарисовал новый пенис, и всё пошло по-новой. Тогда ящик вообще убрали. Теперь живопись можно найти на кронштейнах, на которых раньше держался ящик", — tammerfing.

Мы запрограммированы на это

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"Изучите оригинальные римские граффити (не Romane eunt domus), вы увидите ОЧЕНЬ МНОГО нарисованных пенисов. Даже самые первые человеческие граффити представляли собой грубые изображения пенисов и вагин. Думаю, это что-то заложенное в наш мозг", — den2k88.

Давайте по порядку

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"Ну смотрите. Их очень легко рисовать, они легко узнаваемы и понятны без знания языка. Рисуя это, ты точно знаешь, что каждый, кто это увидит, всё поймёт и сможет посмеяться. Это своего рода политическое заявление о том, что вместо того, чтобы написать что-то глубокомысленное, вы решили отпустить самую плоскую шутку в мире", — Tokiw4.

Это смешно

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