За сутки в России госпитализирован 3191 человек с коронавирусом

За последние сутки в России с коронавирусом госпитализирован 3191 человек — кстати, более чем наполовину меньше, чем днём ранее. При этом выписано после выздоровления 128 629 пациентов — это на 18% меньше по сравнению с 12 марта. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением заболевания.