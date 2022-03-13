За сутки в России госпитализирован 3191 человек с коронавирусом
При этом выписано после выздоровления 128 629 пациентов, подтверждено 596 летальных исходов.
За последние сутки в России с коронавирусом госпитализирован 3191 человек — кстати, более чем наполовину меньше, чем днём ранее. При этом выписано после выздоровления 128 629 пациентов — это на 18% меньше по сравнению с 12 марта. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
Всего же с учётом получающих лечение дома выявлено 44 989 новых случаев ковида. Также за сутки подтверждено 596 летальных исходов.
А ранее врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин рассказал, какие органы могут стать "мишенью" ковида. По его словам, помимо кровеносных сосудов и лёгких могут пострадать органы желудочно-кишечного тракта.
Агентство "Москва" / Зыков Кирилл