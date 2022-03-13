Пилот Сытник объяснил последствия лишения российских самолётов лётных сертификатов

Россия перерегистрирует самолёты, которым Бермуды приостановили сертификаты лётной годности. Граждане смогут путешествовать на них по стране, однако вылететь за границу, скорее всего, будет невозможно, объяснил в беседе с Лайфом заслуженный пилот России Юрий Сытник.

"Если самолёт лишается сертификата лётной годности, на нём невозможно возить пассажиров. Но мы, конечно же, можем их перерегистрировать и выписать свою лётную годность, потому что у нас есть межгосударственный авиационный комитет. Государство сейчас запишет их в своём реестре и выдаст сертификаты, но они не будут признаны мировым сообществом. Мы для них теперь враг номер один, агрессоры в их глазах. А то, что мы защищаем мир от фашизма в который раз, — это им совсем не интересно", — сказал эксперт.

По его словам, России нужно будет перерегистрировать около 800 самолётов. Но Запад запретит иностранным гражданам вообще на них садиться, так как, по его меркам, эти воздушные суда не могут обеспечить безопасность. Россияне будут путешествовать на этих самолётах только по стране, а за границу смогут летать на авиалайнерах зарубежных компаний или на тех самолётах, которые находятся у России в собственности. Таких не более 200, добавил Сытник.