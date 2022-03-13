Тело пропавшей в Москве модели Гретты Ведлер нашли в чемодане в Липецке
Подозреваемого в совершении расправы над 23-летней девушкой уже задержали.
Фото © Instagram / anna_vedler
Пропавшую больше года назад в Москве модель Гретту Ведлер нашли убитой в Липецке в багажнике автомобиля, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Согласно полученным данным, тело было найдено в чемодане, находившемся в багажнике автомобиля. Подозреваемый в убийстве модели, который всё это время прятался в Липецке, уже задержан. Другие обстоятельства произошедшего выясняются.
Напомним, что в прошлом году знакомый Гретты Ведлер написал заявление в полицию об исчезновении модели. Он рассказал, что мужчина, с которым девушка находилась в близких отношениях, украл у неё 150 тысяч рублей и угрожал смертью в случае обращения в органы. После этого модель переехала жить в отель в Москве.