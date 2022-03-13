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13 марта, 08:23

Тело пропавшей в Москве модели Гретты Ведлер нашли в чемодане в Липецке

Подозреваемого в совершении расправы над 23-летней девушкой уже задержали.

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/anna_vedler/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">anna_vedler</a></p>

Фото © Instagram / anna_vedler

Пропавшую больше года назад в Москве модель Гретту Ведлер нашли убитой в Липецке в багажнике автомобиля, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Согласно полученным данным, тело было найдено в чемодане, находившемся в багажнике автомобиля. Подозреваемый в убийстве модели, который всё это время прятался в Липецке, уже задержан. Другие обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, что в прошлом году знакомый Гретты Ведлер написал заявление в полицию об исчезновении модели. Он рассказал, что мужчина, с которым девушка находилась в близких отношениях, украл у неё 150 тысяч рублей и угрожал смертью в случае обращения в органы. После этого модель переехала жить в отель в Москве.

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Виктория Дитрих

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