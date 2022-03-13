Тело пропавшей в Москве модели Гретты Ведлер нашли в чемодане в Липецке

Пропавшую больше года назад в Москве модель Гретту Ведлер нашли убитой в Липецке в багажнике автомобиля, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Согласно полученным данным, тело было найдено в чемодане, находившемся в багажнике автомобиля. Подозреваемый в убийстве модели, который всё это время прятался в Липецке, уже задержан. Другие обстоятельства произошедшего выясняются.