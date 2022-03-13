Макрон запутался в своих мыслях по поводу ситуации на Украине
После встречи с президентом журналисты отметили, что он вёл себя странно. Разговаривая на французском, политик выглядел серьёзным, а во время общения на английском его настроение резко менялось.
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Президент Франции Эмманюэль Макрон не смог однозначно ответить, что он думает по поводу ситуации на Украине. В беседе с журналистами европейский лидер дал сначала один ответ, а спустя пару минут его позиция сменилась на противоположную.
"Я пессимистично настроен и обеспокоен, нужно продолжать проводить переговоры", — сказал Макрон на французском языке.
Однако, когда его попросили повторить свой ответ на английском, президент заявил, что он определённо настроен оптимистично, но старается быть реалистом. Почему мнение политика изменилось за считаные секунды и что он думает на самом деле, журналисты уточнять не стали. Однако, по их мнению, президент вёл себя странно. Отвечая на французском, Макрон выглядел серьёзным, а когда перешёл на английский, начал улыбаться.
Напомним, 12 марта президент РФ Владимир Путин пообщался по телефону с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. Разговор длился 75 минут. Российский лидер привёл многочисленные факты грубейшего нарушения ВСУ норм международного гуманитарного права. Однако зарубежные коллеги заявили, что не видят никаких нарушений. О главных событиях на Украине читайте в онлайн-трансляции Лайфа.