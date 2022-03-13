Макрон запутался в своих мыслях по поводу ситуации на Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон не смог однозначно ответить, что он думает по поводу ситуации на Украине. В беседе с журналистами европейский лидер дал сначала один ответ, а спустя пару минут его позиция сменилась на противоположную.

"Я пессимистично настроен и обеспокоен, нужно продолжать проводить переговоры", — сказал Макрон на французском языке.

Однако, когда его попросили повторить свой ответ на английском, президент заявил, что он определённо настроен оптимистично, но старается быть реалистом. Почему мнение политика изменилось за считаные секунды и что он думает на самом деле, журналисты уточнять не стали. Однако, по их мнению, президент вёл себя странно. Отвечая на французском, Макрон выглядел серьёзным, а когда перешёл на английский, начал улыбаться.