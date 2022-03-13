Группа из 50 боевиков "Правого сектора" сбежала из Мариуполя в Запорожскую область

Они находятся в посёлке Новомлыновка. В населённом пункте националисты за время пребывания успели разграбить все продуктовые магазины.

Вооружённая группа боевиков из "Правого сектора"* сбежала из Мариуполя до его полного окружения силами Донецкой Народной Республики (ДНР) в одно из сёл Запорожской области. Об этом сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"По информации, полученной от добровольно сложивших оружие украинских военнослужащих, первыми город Мариуполь покинули боевики "Правого сектора". Группа националистов в количестве до 50 человек успела покинуть Мариуполь до его полного блокирования и направилась в село Новомлыновка Запорожской области, где украинские боевики взяли в заложники мирных жителей и изъяли у них сотовые телефоны", — уточнил он.

По словам Басурина, эту информацию подтвердили родственники жителей посёлка Новомлыновка. В населённом пункте националисты за время пребывания успели разграбить все продуктовые магазины.