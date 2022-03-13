Группа из 50 боевиков "Правого сектора" сбежала из Мариуполя в Запорожскую область
Они находятся в посёлке Новомлыновка. В населённом пункте националисты за время пребывания успели разграбить все продуктовые магазины.
Вооружённая группа боевиков из "Правого сектора"* сбежала из Мариуполя до его полного окружения силами Донецкой Народной Республики (ДНР) в одно из сёл Запорожской области. Об этом сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"По информации, полученной от добровольно сложивших оружие украинских военнослужащих, первыми город Мариуполь покинули боевики "Правого сектора". Группа националистов в количестве до 50 человек успела покинуть Мариуполь до его полного блокирования и направилась в село Новомлыновка Запорожской области, где украинские боевики взяли в заложники мирных жителей и изъяли у них сотовые телефоны", — уточнил он.
По словам Басурина, эту информацию подтвердили родственники жителей посёлка Новомлыновка. В населённом пункте националисты за время пребывания успели разграбить все продуктовые магазины.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. При этом в ведомстве добавили, что ежедневно открывают гуманитарные коридоры, чтобы мирные жители могли покинуть опасные районы. Однако украинская сторона неохотно идёт на контакт по этому вопросу. Лайф следит за развитием событий.
* Деятельность экстремистской организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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