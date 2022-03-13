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Регион
Опубликовано 13 марта 2022, 07:42
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Авиация ВКС России сбила украинский бомбардировщик Су-24

Фото © Wikipedia

Фото © Wikipedia

За всё время "Операции Z" российские военные уничтожили 99 самолётов ВСУ, 128 БПЛА, 1194 танка и других боевых бронированных машин.

Авиация ВКС России за минувшие сутки в рамках "Операции Z" по защите Донбасса сбила украинский бомбардировщик Су-24. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Сбит один самолёт Су-24 украинских военно-воздушных сил в районе Любимовка и два беспилотных летательных аппарата", — уточнил офицер.

За всё время спецоперации на Украине российские военнослужащие вывели из строя 3687 объектов военной инфраструктуры ВСУ. Уничтожено 99 самолётов, 128 БПЛА, 1194 танка и других боевых бронированных машин, а также 121 реактивная система залпового огня. Кроме того, поражено 443 орудия полевой артиллерии и миномёта, 991 единица специальной военной автомобильной техники.

Опубликовано видео уничтожения командного пункта ВСУ под Киевом снарядом "Краснополь"
Опубликовано видео уничтожения командного пункта ВСУ под Киевом снарядом "Краснополь"

Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Лайф следит за развитием событий.

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Александра Васильева
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