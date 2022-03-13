Авиация ВКС России сбила украинский бомбардировщик Су-24

Авиация ВКС России за минувшие сутки в рамках "Операции Z" по защите Донбасса сбила украинский бомбардировщик Су-24. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Сбит один самолёт Су-24 украинских военно-воздушных сил в районе Любимовка и два беспилотных летательных аппарата", — уточнил офицер.

За всё время спецоперации на Украине российские военнослужащие вывели из строя 3687 объектов военной инфраструктуры ВСУ. Уничтожено 99 самолётов, 128 БПЛА, 1194 танка и других боевых бронированных машин, а также 121 реактивная система залпового огня. Кроме того, поражено 443 орудия полевой артиллерии и миномёта, 991 единица специальной военной автомобильной техники.