Авиация ВКС России сбила украинский бомбардировщик Су-24
Фото © Wikipedia
За всё время "Операции Z" российские военные уничтожили 99 самолётов ВСУ, 128 БПЛА, 1194 танка и других боевых бронированных машин.
Авиация ВКС России за минувшие сутки в рамках "Операции Z" по защите Донбасса сбила украинский бомбардировщик Су-24. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Сбит один самолёт Су-24 украинских военно-воздушных сил в районе Любимовка и два беспилотных летательных аппарата", — уточнил офицер.
За всё время спецоперации на Украине российские военнослужащие вывели из строя 3687 объектов военной инфраструктуры ВСУ. Уничтожено 99 самолётов, 128 БПЛА, 1194 танка и других боевых бронированных машин, а также 121 реактивная система залпового огня. Кроме того, поражено 443 орудия полевой артиллерии и миномёта, 991 единица специальной военной автомобильной техники.
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Лайф следит за развитием событий.