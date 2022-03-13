Авиация ВКС России сбила украинский бомбардировщик Су-24

За всё время "Операции Z" российские военные уничтожили 99 самолётов ВСУ, 128 БПЛА, 1194 танка и других боевых бронированных машин.

Авиация ВКС России за минувшие сутки в рамках "Операции Z" по защите Донбасса сбила украинский бомбардировщик Су-24. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Сбит один самолёт Су-24 украинских военно-воздушных сил в районе Любимовка и два беспилотных летательных аппарата", — уточнил офицер.