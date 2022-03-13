Опубликовано видео уничтожения командного пункта ВСУ под Киевом снарядом "Краснополь"

"На видео объективного контроля зафиксировано точное попадание высокоточного артиллерийского снаряда в командный пункт и полное уничтожение одиночной цели", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее было опубликовано видео уничтожения украинской боевой машины пехоты ВСУ. Для поражения цели также использовался снаряд "Краснополь". В ведомстве объяснили, что артиллерийский боеприпас наводится по лазерному лучу, что обеспечивает высокую точность.