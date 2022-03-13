ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 марта 2022, 06:52
12428

Опубликовано видео уничтожения командного пункта ВСУ под Киевом снарядом "Краснополь"

На записи, сделанной с беспилотника, видно, как высокоточный артиллерийский боеприпас попадает в постройку и она взрывается.

Российские военные уничтожили командный пункт ВСУ в Киевской области. Видео © Минобороны России

Российские военнослужащие управляемым высокоточным снарядом "Краснополь" уничтожили командный пункт Вооружённых сил Украины, который находился в Киевской области. Видео операции опубликовало Минобороны РФ.

"На видео объективного контроля зафиксировано точное попадание высокоточного артиллерийского снаряда в командный пункт и полное уничтожение одиночной цели", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее было опубликовано видео уничтожения украинской боевой машины пехоты ВСУ. Для поражения цели также использовался снаряд "Краснополь". В ведомстве объяснили, что артиллерийский боеприпас наводится по лазерному лучу, что обеспечивает высокую точность.

Минобороны РФ: ЛНР взяла под контроль населённые пункты Молодёжное и Возгорье
Минобороны РФ: ЛНР взяла под контроль населённые пункты Молодёжное и Возгорье

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий.

BannerImage

Минобороны России

Александра Васильева
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar