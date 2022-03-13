Опубликовано видео уничтожения командного пункта ВСУ под Киевом снарядом "Краснополь"

На записи, сделанной с беспилотника, видно, как высокоточный артиллерийский боеприпас попадает в постройку и она взрывается.

Российские военные уничтожили командный пункт ВСУ в Киевской области. Видео © Минобороны России

Российские военнослужащие управляемым высокоточным снарядом "Краснополь" уничтожили командный пункт Вооружённых сил Украины, который находился в Киевской области. Видео операции опубликовало Минобороны РФ.

"На видео объективного контроля зафиксировано точное попадание высокоточного артиллерийского снаряда в командный пункт и полное уничтожение одиночной цели", — говорится в сообщении оборонного ведомства.