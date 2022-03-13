Вице-премьер Украины Ирина Верещук возглавила штаб по обращению с пленными

В связи с "Операцией Z" в её задачи также ранее стало входить информирование мирного населения об открытии гуманитарных коридоров на территории страны.

Киевские власти создали координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Его возглавила вице-премьер Украины Ирина Верещук, сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на постановление правительства.

Уточняется, что в состав штаба также вошли представители профильных министерств, силовых ведомств и советник руководителя офиса президента Украины. Ирина Верещук также является министром по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий. В связи со спецоперацией России на Украине в её задачи стало входить информирование мирного населения об открытии гуманитарных коридоров на территории страны.