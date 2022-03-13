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Опубликовано 13 марта 2022, 06:09
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Вице-премьер Украины Ирина Верещук возглавила штаб по обращению с пленными

Вице-премьер Украины Ирина Верещук. Фото © ТАСС / Ирина Яковлева

Вице-премьер Украины Ирина Верещук. Фото © ТАСС / Ирина Яковлева

В связи с "Операцией Z" в её задачи также ранее стало входить информирование мирного населения об открытии гуманитарных коридоров на территории страны.

Киевские власти создали координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Его возглавила вице-премьер Украины Ирина Верещук, сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на постановление правительства.

Уточняется, что в состав штаба также вошли представители профильных министерств, силовых ведомств и советник руководителя офиса президента Украины. Ирина Верещук также является министром по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий. В связи со спецоперацией России на Украине в её задачи стало входить информирование мирного населения об открытии гуманитарных коридоров на территории страны.

В ЛНР сообщили, что вопрос обмена пленными между Украиной и республикой остаётся в работе
В ЛНР сообщили, что вопрос обмена пленными между Украиной и республикой остаётся в работе

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила Красный Крест посетить попавших в плен российских военных. Омбудсмен обратилась с просьбой оказать военнослужащим РФ необходимую помощь. Она также заявила, что готова участвовать в любом формате в обмене военнопленных. Кроме того, Москалькова рассказала, что родные попавших в плен на Украине россиян получают угрозы с призывами к протестам.

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Александра Васильева
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