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13 марта, 06:09
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Вице-премьер Украины Ирина Верещук возглавила штаб по обращению с пленными

В связи с "Операцией Z" в её задачи также ранее стало входить информирование мирного населения об открытии гуманитарных коридоров на территории страны.

<p>Вице-премьер Украины Ирина Верещук. Фото © ТАСС / Ирина Яковлева</p>

Вице-премьер Украины Ирина Верещук. Фото © ТАСС / Ирина Яковлева

Киевские власти создали координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Его возглавила вице-премьер Украины Ирина Верещук, сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на постановление правительства.

Уточняется, что в состав штаба также вошли представители профильных министерств, силовых ведомств и советник руководителя офиса президента Украины. Ирина Верещук также является министром по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий. В связи со спецоперацией России на Украине в её задачи стало входить информирование мирного населения об открытии гуманитарных коридоров на территории страны.

В ЛНР сообщили, что вопрос обмена пленными между Украиной и республикой остаётся в работе

В ЛНР сообщили, что вопрос обмена пленными между Украиной и республикой остаётся в работе

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила Красный Крест посетить попавших в плен российских военных. Омбудсмен обратилась с просьбой оказать военнослужащим РФ необходимую помощь. Она также заявила, что готова участвовать в любом формате в обмене военнопленных. Кроме того, Москалькова рассказала, что родные попавших в плен на Украине россиян получают угрозы с призывами к протестам.

Александра Васильева

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