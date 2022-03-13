Аналитик Гусев заявил, что инвесторы СП-2 не смогут окупить траты при отмене проекта

Инвесторы "Северного потока — 2", а именно такие компании как Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall, вряд ли смогут окупить траты при задержке запуска или полной отмене проекта. Об этом заявил РИА "Новости" резидент экспертного клуба ЦСР Андрей Гусев.

Гусев объяснил, что при неблагоприятном исходе для проекта судебные иски могут иметь несколько направлений: государственные суды, коммерческий или инвестиционный арбитраж. Применение санкций препятствует исполнению обязательств, и многие инвесторы будут ссылаться на форс-мажор, однако будет ли ситуация являться форс-мажорной, пока не ясно. При этом оператор газопровода и его партнёры могли бы начать разбирательство в отношении Евросоюза, руководствуясь положениями Договора к Энергетической хартии, но для подобных исков должны быть конкретные основания.