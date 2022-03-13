Аналитик Гусев заявил, что инвесторы СП-2 не смогут окупить траты при отмене проекта
Эксперт объяснил, что иски при любом неблагополучном исходе могут иметь несколько направлений: государственные суды, коммерческий или инвестиционный арбитраж.
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Инвесторы "Северного потока — 2", а именно такие компании как Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall, вряд ли смогут окупить траты при задержке запуска или полной отмене проекта. Об этом заявил РИА "Новости" резидент экспертного клуба ЦСР Андрей Гусев.
"Сомневаюсь, что инвесторы смогут вернуть все вложенные средства и взыскать упущенную выгоду, тем более что оператор может начать процедуру банкротства", — рассказал аналитик ЦСР.
Гусев объяснил, что при неблагоприятном исходе для проекта судебные иски могут иметь несколько направлений: государственные суды, коммерческий или инвестиционный арбитраж. Применение санкций препятствует исполнению обязательств, и многие инвесторы будут ссылаться на форс-мажор, однако будет ли ситуация являться форс-мажорной, пока не ясно. При этом оператор газопровода и его партнёры могли бы начать разбирательство в отношении Евросоюза, руководствуясь положениями Договора к Энергетической хартии, но для подобных исков должны быть конкретные основания.
Напомним, после признания Россией ДНР и ЛНР, а также ратификации соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками Донбасса канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сертификация газопровода "Северный поток – 2" будет приостановлена. Белый дом поддержал такое решение Берлина, а в Москве призвали не связывать политику с экономикой. Глава МИД Германии Анналена Бербок объявила о заморозке "Северного потока – 2", заявив, что Россия должна "почувствовать последствия нарушения своих обещаний". Позже президент США Джо Байден распорядился ввести санкции против компании – оператора "Северного потока – 2". Минфин Штатов ввёл ограничения в отношении компании Nord Stream 2 AG и её исполнительного директора Маттиаса Варнига.