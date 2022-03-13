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13 марта, 04:56
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Премьер Японии предложил реформу Совбеза ООН из-за действий России на Украине

При этом суть изменений, которые политик предлагает внести в структуру международной организации, не уточняется.

<p>Премьер-министр Японии Фумио Кисида. Обложка © ТАСС / EPA / YOSHIKAZU TSUNO / POOL</p>

Премьер-министр Японии Фумио Кисида. Обложка © ТАСС / EPA / YOSHIKAZU TSUNO / POOL

Премьер-министр Японии Фумио Кисида выступил с предложением провести реформу Совета Безопасности ООН. Такую идею он озвучил во время выступления на съезде правящей Либерально-демократической партии, пишет агентство Kyodo.

Суть изменений, которые предлагает японский премьер, не приводится. При этом отмечается, что предложение Кисиды связано с действиями России на Украине.

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Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.

Максим Плетнёв

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