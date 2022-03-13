Эксперт Бедеров предупредил об угрозе безопасности личных данных россиян в Meta
По мнению его коллеги Дениса Кувикова, в последнее время "Инстаграм" стал одной из ключевых площадок, где в постах и комментариях разжигается ненависть к жителям России и Украины.
Безопасность личных данных россиян, которые были оставлены в "Фейсбуке" и "Инстаграме", может быть под угрозой, считает эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров. По его мнению, решение Meta разрешить пользователям в этих соцсетях публиковать призывы к насилию против российских военных противоречит основным принципам компании, которая всегда оставалась вне политики.
"Данный шаг Meta указывает на то, что те компании, которые десятилетиями заявляли нам о своей приверженности безопасности и интересам своих пользователей, о том, что стоят вне политики, просто прекращают сотрудничество с российскими пользователями по политическим причинам. В целом, теперь ни у кого в мире, в том числе и у России, нет никаких оснований доверять этим компаниям — ни Meta, ни Avast, ни Apple, ни другим, покинувшим страну по политическим соображениям", — сказал Бедеров в беседе с РИА "Новости".
По мнению его коллеги, директора регионального инжинирингового центра SafeNet НТИ Дениса Кувикова, блокировка "Инстаграма" была вполне ожидаема после того, как аналогичное решение было принято в отношении "Фейсбука". Кроме того, добавил эксперт, эта соцсеть активно продвигала фейковую информацию о спецоперации России на Украине и стала одной из ключевых площадок, где в постах и комментариях разжигалась ненависть к той и другой стороне.
Напомним, Meta признала, что разрешила в соцсети Facebook призывы к насилию против военных России. До этого агентство Reuters сообщало, что соцсети Facebook и Instagram сняли запрет на посты с призывами к насилию. Кроме того, Meta временно не будет удалять в ряде стран воззвания к смерти российских руководителей. Также в соцсетях разрешено восхваление националистического украинского полка "Азов". Генеральная прокуратура потребовала признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить её деятельность на территории страны. Позже Роскомнадзор объявил о решении ограничить доступ к Instagram. Процедура введения ограничений завершится в полночь 14 марта. Пользователям соцсети дали время на перенос своих фото- и видеоматериалов на другие платформы, а также на уведомления своих подписчиков о "переезде".
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