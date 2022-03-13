Эксперт Бедеров предупредил об угрозе безопасности личных данных россиян в Meta

Безопасность личных данных россиян, которые были оставлены в "Фейсбуке" и "Инстаграме", может быть под угрозой, считает эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров. По его мнению, решение Meta разрешить пользователям в этих соцсетях публиковать призывы к насилию против российских военных противоречит основным принципам компании, которая всегда оставалась вне политики.

"Данный шаг Meta указывает на то, что те компании, которые десятилетиями заявляли нам о своей приверженности безопасности и интересам своих пользователей, о том, что стоят вне политики, просто прекращают сотрудничество с российскими пользователями по политическим причинам. В целом, теперь ни у кого в мире, в том числе и у России, нет никаких оснований доверять этим компаниям — ни Meta, ни Avast, ни Apple, ни другим, покинувшим страну по политическим соображениям", — сказал Бедеров в беседе с РИА "Новости".