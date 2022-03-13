Вице-премьер Крыма Мурадов заявил, что Киев пытается "прощупать" ПВО полуострова
По словам постпреда, за последние восемь лет это не первая враждебная акция Вооружённых сил Украины по отношению к крымчанам.
На днях Украина пыталась "прощупать" противовоздушную оборону Крыма, запустив в его сторону беспилотник, который был сбит российскими военными. Об этом сообщил постоянный представитель республики при президенте РФ, вице-премьер правительства полуострова Георгий Мурадов.
"Буквально на днях наши бдительные средства ПВО сбили над территорией Крыма украинский беспилотный самолёт-мишень Ту-141 "Стриж". Он был запущен со стороны Одессы. Именно там, в посёлке Рауховка Берёзовского района, располагается 321-я отдельная эскадрилья беспилотных самолётов-разведчиков", — рассказал Мурадов в беседе с РИА "Новости".
Постпред считает, что, выяснив обстановку, силы Украины смогли бы нанести реальный удар. За последние восемь лет это не первая враждебная акция по отношению к российскому Крыму. По его словам, список преступлений киевского режима против крымчан огромен и "счёт скоро будет предъявлен".
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме вокруг Украины.