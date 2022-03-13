Вице-премьер Крыма Мурадов заявил, что Киев пытается "прощупать" ПВО полуострова

По словам постпреда, за последние восемь лет это не первая враждебная акция Вооружённых сил Украины по отношению к крымчанам.

На днях Украина пыталась "прощупать" противовоздушную оборону Крыма, запустив в его сторону беспилотник, который был сбит российскими военными. Об этом сообщил постоянный представитель республики при президенте РФ, вице-премьер правительства полуострова Георгий Мурадов.

"Буквально на днях наши бдительные средства ПВО сбили над территорией Крыма украинский беспилотный самолёт-мишень Ту-141 "Стриж". Он был запущен со стороны Одессы. Именно там, в посёлке Рауховка Берёзовского района, располагается 321-я отдельная эскадрилья беспилотных самолётов-разведчиков", — рассказал Мурадов в беседе с РИА "Новости".