Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 марта 2022, 09:15
31628

Депутат Госдумы Шеремет заявил, что Зеленский утратил контроль над Украиной

По его мнению, в стране нет никакого взаимодействия и слаженности, сегодняшнее положение дел там можно назвать катастрофическим.

Депутат Государственной Думы Михаил Шеремет заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский полностью утратил контроль над ситуацией в стране. Об этом он рассказал в беседе с РИА "Новости".

"Ситуация сложилась катастрофическая. Формирования националистов фактически взяли власть в регионах в свои руки и живут раздельной жизнью. Нет никакого взаимодействия и слаженности, из-за чего страдают и гибнут мирные граждане", — считает депутат.

По его мнению, Зеленский ничего не делает, "чтобы остановить кровопролитие, а лишь подливает масло в огонь". Своей политикой глава Незалежной только множит жертвы среди украинских граждан и армии, уверен политик.

Зеленский обсудил с премьером Израиля пути прекращения конфликта на Украине
Зеленский обсудил с премьером Израиля пути прекращения конфликта на Украине

Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме вокруг Украины.

BannerImage

Zelenskiy / Official

Оксана Попова
  • Новости
  • Михаил Шеремет
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar