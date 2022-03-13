Депутат Госдумы Шеремет заявил, что Зеленский утратил контроль над Украиной

По его мнению, в стране нет никакого взаимодействия и слаженности, сегодняшнее положение дел там можно назвать катастрофическим.

Депутат Государственной Думы Михаил Шеремет заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский полностью утратил контроль над ситуацией в стране. Об этом он рассказал в беседе с РИА "Новости".

"Ситуация сложилась катастрофическая. Формирования националистов фактически взяли власть в регионах в свои руки и живут раздельной жизнью. Нет никакого взаимодействия и слаженности, из-за чего страдают и гибнут мирные граждане", — считает депутат.