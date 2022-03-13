Депутат Госдумы Шеремет заявил, что Зеленский утратил контроль над Украиной
По его мнению, в стране нет никакого взаимодействия и слаженности, сегодняшнее положение дел там можно назвать катастрофическим.
Депутат Государственной Думы Михаил Шеремет заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский полностью утратил контроль над ситуацией в стране. Об этом он рассказал в беседе с РИА "Новости".
"Ситуация сложилась катастрофическая. Формирования националистов фактически взяли власть в регионах в свои руки и живут раздельной жизнью. Нет никакого взаимодействия и слаженности, из-за чего страдают и гибнут мирные граждане", — считает депутат.
По его мнению, Зеленский ничего не делает, "чтобы остановить кровопролитие, а лишь подливает масло в огонь". Своей политикой глава Незалежной только множит жертвы среди украинских граждан и армии, уверен политик.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме вокруг Украины.