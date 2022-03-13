Российские военные эвакуировали из Херсонской области в Крым более 140 иностранцев

В оборонном ведомстве уточнили, что гражданам была обеспечена безопасность как во время погрузки в транспорт, так и при их перемещении по территории РФ.

Из Херсонской области на Украине было эвакуировано более 140 граждан разных стран, в том числе США, Индии, Вьетнама, Турции, Болгарии, Казахстана и Азербайджана. Иностранцев доставили на автобусах в северную часть Крыма, в город Армянск, сообщает Минобороны России.

"Сегодня из Херсонской области Украины военнослужащими Южного военного округа был доставлен 141 гражданин иностранных государств. Эвакуация была организована по просьбе посольств об оказании содействия в обеспечении безопасного вывоза их граждан с территории Украины, а также по заявкам от иностранных граждан, поданным в российскую военную комендатуру города Херсона", — сообщили в оборонном ведомстве.