Российские военные эвакуировали из Херсонской области в Крым более 140 иностранцев
В оборонном ведомстве уточнили, что гражданам была обеспечена безопасность как во время погрузки в транспорт, так и при их перемещении по территории РФ.
Из Херсонской области на Украине было эвакуировано более 140 граждан разных стран, в том числе США, Индии, Вьетнама, Турции, Болгарии, Казахстана и Азербайджана. Иностранцев доставили на автобусах в северную часть Крыма, в город Армянск, сообщает Минобороны России.
"Сегодня из Херсонской области Украины военнослужащими Южного военного округа был доставлен 141 гражданин иностранных государств. Эвакуация была организована по просьбе посольств об оказании содействия в обеспечении безопасного вывоза их граждан с территории Украины, а также по заявкам от иностранных граждан, поданным в российскую военную комендатуру города Херсона", — сообщили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что российские военнослужащие обеспечили безопасность иностранным гражданам как во время погрузки в транспорт на центральной площади Херсона, так и при их перемещении по территории России.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. При этом в ведомстве добавили, что ежедневно открывают гуманитарные коридоры, чтобы мирные жители могли покинуть опасные районы. Однако украинская сторона неохотно идёт на контакт по этому вопросу. Лайф следит за развитием событий.
ТАСС / Эрик Романенко