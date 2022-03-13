В офисе Зеленского сообщили о движении к компромиссу в переговорах с Россией

Там намерены назначить четвёртый раунд встречи после того, как стороны наработают взаимные юридические форматы.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что российская сторона и Незалежная близятся к компромиссу на переговорах, страны приступили к оформлению договорённостей, пишет "Коммерсант".

"Как только будут наработаны взаимные встречные — уже юридические — форматы, будет назначена встреча — четвёртый раунд переговоров. Это может быть завтра-послезавтра. Выходить дальше и просто проводить беседы уже, наверное, не надо. Мы обсудили все вопросы, мы сейчас эти вопросы пытаемся упаковать в какие-то юридические форматы", — сообщил Михаил Подоляк.

По словам участника украинской переговорной группы, итог переговоров должен учитывать и гарантии безопасности, которые желает получить Россия, имеющая свои страхи по отношению к ряду глобальных военных союзов. Он также отметил, что у Киева есть все предложения, которые способны защитить эти интересы и вывести Украину из-под удара и повторения подобных ситуаций.