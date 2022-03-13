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Регион
Опубликовано 13 марта 2022, 07:37
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В офисе Зеленского сообщили о движении к компромиссу в переговорах с Россией

Российско-украинские переговоры. Фото © Telegram / BELTA

Российско-украинские переговоры. Фото © Telegram / BELTA

Там намерены назначить четвёртый раунд встречи после того, как стороны наработают взаимные юридические форматы.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что российская сторона и Незалежная близятся к компромиссу на переговорах, страны приступили к оформлению договорённостей, пишет "Коммерсант".

"Как только будут наработаны взаимные встречные — уже юридические — форматы, будет назначена встреча — четвёртый раунд переговоров. Это может быть завтра-послезавтра. Выходить дальше и просто проводить беседы уже, наверное, не надо. Мы обсудили все вопросы, мы сейчас эти вопросы пытаемся упаковать в какие-то юридические форматы", — сообщил Михаил Подоляк.

По словам участника украинской переговорной группы, итог переговоров должен учитывать и гарантии безопасности, которые желает получить Россия, имеющая свои страхи по отношению к ряду глобальных военных союзов. Он также отметил, что у Киева есть все предложения, которые способны защитить эти интересы и вывести Украину из-под удара и повторения подобных ситуаций.

"И ещё раз подчёркиваю: российская сторона гораздо более адекватно уже смотрит [на ситуацию]", — подытожил советник главы офиса Зеленского.

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Напомним, что первый раунд переговоров России и Украины из-за "Операции Z" состоялся в Гомельской области Белоруссии 28 февраля и продлился пять часов. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. Третий раунд переговоров состоялся 7 марта. В этот раз делегация Киева прилетела на встречу на натовских вертолётах.

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Виктория Дитрих
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