ВС России освободили из плена батальона "Айдар" в монастыре 300 мирных жителей и монахов
При освобождении Никольского российскими подразделениями часть националистов была уничтожена, "остальные рассеяны".
Вооружённые силы РФ освободили из плена нацбатальона "Айдар" в православном Свято-Успенском Николо-Васильевском монастыре около 300 мирных жителей и монахов. Об этом сообщил на утреннем брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"В населённом пункте Никольское боевики нацбатальона "Айдар", оборудовав огневые позиции прямо на территории православного Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря, держали в заложниках около 300 мирных жителей и монахов", — рассказал офицер.
По словам Конашенкова, при освобождении Никольского российскими подразделениями часть националистов была уничтожена, "остальные рассеяны". Заложники и строения монастыря в результате операции не пострадали.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Лайф следит за развитием событий.
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