ВС России освободили из плена батальона "Айдар" в монастыре 300 мирных жителей и монахов

При освобождении Никольского российскими подразделениями часть националистов была уничтожена, "остальные рассеяны".

Вооружённые силы РФ освободили из плена нацбатальона "Айдар" в православном Свято-Успенском Николо-Васильевском монастыре около 300 мирных жителей и монахов. Об этом сообщил на утреннем брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"В населённом пункте Никольское боевики нацбатальона "Айдар", оборудовав огневые позиции прямо на территории православного Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря, держали в заложниках около 300 мирных жителей и монахов", — рассказал офицер.