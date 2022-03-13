Global Times: Преследующие свои эгоистичные цели США рано или поздно могут "обжечься"

Китайский обозреватель Синь Пин считает, что действия Вашингтона по отношению к Украине отражают "эгоистичные геополитические цели" страны, которые в итоге сыграют злую шутку с США. Его статья была опубликована в газете Global Times.

Автор напомнил, как в 2014 году бывший госсекретарь США Генри Киссинджер говорил о том, что Украина должна стать мостом между Востоком и Западом, а не "форпостом противостоящих друг другу сторон". А "архитектор американской стратегии сдерживания СССР" Джордж Кеннан ещё в 1998 году предупреждал Штаты о том, что расширение НАТО обернётся "началом новой холодной войны", и отмечал, что по прошествии времени, Россия будет негативно реагировать на подобные шаги.

"Возглавляемая США НАТО проигнорировала эту рекомендацию, продолжив продвижение на восток в сторону России. Таким образом была подготовлена почва для украинского кризиса, готового взорваться в любой момент", — сказано в статье.

Автор уточнил, что Россия прямо предложила Вашингтону и НАТО прекратить дальнейшую экспансию и размещение наступательных вооружений в соседних с ней странах, однако американские власти проигнорировали эти озабоченности. В течение всего нынешнего кризиса Украина представляет собой инструмент США по сдерживанию РФ, и Киеву не стоит рассчитывать на то, что Америка и альянс предоставят ей серьёзные гарантии безопасности, считает эксперт.