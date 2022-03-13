Лукашенко выразил надежду на личную встречу с папой римским Франциском

Президент Белоруссии Александр Лукашенко надеется на личную встречу с папой римским Франциском. Об этом сказано в поздравлении, которое белорусский лидер направил по случаю очередной годовщины торжественного начала понтификата.

"Беларусь разделяет ваш призыв строить братство, уважая культуру и традиции народов. Согласен с вами, что единственным правомерно существующим барьером может быть только барьер против ненависти и несправедливости, угроз и навязывания чужой воли. Надеюсь, что в ближайшее время мы лично обсудим эти и другие темы", — сказано в поздравлении.

Лукашенко также отметил, что в двустороннем сотрудничестве и в жизни белорусов этот год особенный: он отмечен 30-летием установления дипломатических отношений между Минском и Ватиканом, 500 лет исполняется изданию первого молитвослова на территории Беларуси, а 1030 лет назад в пределах страны была создана первая христианская епархия.

История взаимодействия Минска и Ватикана, деятельности Римско-католической церкви в Белоруссии является ярким подтверждением того, что "путём диалога, уважения и доверия можно решать любые вопросы, укреплять и расширять связи", добавил белорусский лидер.