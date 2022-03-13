Более трети россиян планируют оформить карту "Мир-UnionPay"

На фоне запрета на операции по российским картам Visa и Masterсard 35% жителей РФ планируют оформить карту "Мир-UnionPay", которая позволит им расплачиваться за товары и услуги в 180 странах мира. Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob.

В опросе участвовало 1600 экономически активных россиян со всех регионов страны, сообщает РИА "Новости". Согласно данным аналитиков, 37% респондентов считают, что "Мир-UnionPay" им не пригодится, а 28% затруднились ответить на этот вопрос. При этом отмечается, что мужчины чаще женщин хотят завести подобную карту — 39% против 28% соответственно. Этот вопрос больше волнует людей в возрасте старше 45 лет, следует из результатов исследования. Чаще всего оформить такую карту хотят россияне с ежемесячным доходом от 80 тысяч рублей (44%).