Опубликована карта перешедших под контроль РФ территорий в ходе "Операции Z" на 13 марта

Во время наступательных действий установлен контроль над южными районами населённых пунктов Благодатное, Владимировка, Павловка и Никольское.

За прошедшие сутки подразделения Российской армии в ходе спецоперации на Украине продвинулись на 14 километров и взяли под контроль четыре населённых пункта. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.