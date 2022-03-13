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Регион
Опубликовано 13 марта 2022, 07:33
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Опубликована карта перешедших под контроль РФ территорий в ходе "Операции Z" на 13 марта

Карта освобождённых в ходе "Операции Z" территорий на утро 13 марта. Фото © Минобороны

Карта освобождённых в ходе "Операции Z" территорий на утро 13 марта. Фото © Минобороны

Во время наступательных действий установлен контроль над южными районами населённых пунктов Благодатное, Владимировка, Павловка и Никольское.

За прошедшие сутки подразделения Российской армии в ходе спецоперации на Украине продвинулись на 14 километров и взяли под контроль четыре населённых пункта. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Подразделения российских ВС за сутки продвинулись до 14 километров. В ходе наступательных действий установлен контроль над южными районами населённых пунктов Благодатное, Владимировка, Павловка и Никольское", — сказал Конашенков.

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Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме вокруг Украины.

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Оксана Попова
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