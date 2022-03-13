Депутат Госдумы Шеремет призвал Зеленского выполнить "шесть важных пунктов"
Владимир Зеленский. Фото © Офис президента Украины
В их числе обещание Незалежной о том, что страна должна перестать нести угрозу безопасности России и её гражданам.
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Владимир Зеленский обязан выполнить "шесть важных пунктов" по урегулированию ситуации в стране, если ему не всё равно будущее Украины.
"Зеленский, если ему действительно ещё не безразлично будущее Украины, как это мы слышим в его пылких речах, обязан выполнить, по моему мнению, шесть важных пунктов", — заявил Михаил Шеремет.
По словам депутата, в эти пункты входят денацификация, демилитаризация, закрепление в конституции страны нейтрального статуса и русского языка, на котором говорит большинство граждан Украины, как одного из государственных, а также признание российского статуса Крыма и независимости ДНР и ЛНР. Он также отметил, что Украина должна перестань быть страной, несущей угрозу безопасности России и её гражданам.
Напомним, что первый раунд переговоров России и Украины из-за "Операции Z" состоялся в Гомельской области Белоруссии 28 февраля и продлился пять часов. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. Третий раунд переговоров состоялся 7 марта. В этот раз делегация Киева прилетела на встречу на натовских вертолётах.