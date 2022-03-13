Депутат Госдумы Шеремет призвал Зеленского выполнить "шесть важных пунктов"

В их числе обещание Незалежной о том, что страна должна перестать нести угрозу безопасности России и её гражданам.

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Владимир Зеленский обязан выполнить "шесть важных пунктов" по урегулированию ситуации в стране, если ему не всё равно будущее Украины.

"Зеленский, если ему действительно ещё не безразлично будущее Украины, как это мы слышим в его пылких речах, обязан выполнить, по моему мнению, шесть важных пунктов", — заявил Михаил Шеремет.