МЧС России доставило в Донбасс и на Украину более 330 тонн гуманитарной помощи

Часть груза составляют продукты питания и предметы первой необходимости. Комплектование проходит ежедневно в Белгородской, Ростовской областях и Республике Крым.

МЧС России организовывает доставку гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Видео © МЧС России

МЧС России за двое суток доставило на территорию Донбасса и Украины порядка 330 тонн гуманитарной помощи для мирных жителей. Об этом рассказали в ведомстве.

Три колонны из 42 единиц техники Донского и Ногинского спасательных центров были направлены 11 и 12 марта. Они доставили более 330 тонн гуманитарного груза в районы Украины и Донбасса, где складывается наиболее сложная обстановка.

Часть общего доставленного груза составляют продукты питания и предметы первой необходимости. Комплектование вещей проходит ежедневно в Белгородской, Ростовской областях и Республике Крым.