МЧС России доставило в Донбасс и на Украину более 330 тонн гуманитарной помощи
Часть груза составляют продукты питания и предметы первой необходимости. Комплектование проходит ежедневно в Белгородской, Ростовской областях и Республике Крым.
МЧС России организовывает доставку гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Видео © МЧС России
МЧС России за двое суток доставило на территорию Донбасса и Украины порядка 330 тонн гуманитарной помощи для мирных жителей. Об этом рассказали в ведомстве.
Три колонны из 42 единиц техники Донского и Ногинского спасательных центров были направлены 11 и 12 марта. Они доставили более 330 тонн гуманитарного груза в районы Украины и Донбасса, где складывается наиболее сложная обстановка.
Часть общего доставленного груза составляют продукты питания и предметы первой необходимости. Комплектование вещей проходит ежедневно в Белгородской, Ростовской областях и Республике Крым.
Гуманитарную помощь в Донбасс и на Украину доставляют регулярно. Накануне МЧС России доставило порядка 430 тонн. Ранее более 140 тонн гуманитарных грузов доставили Вооружённые силы России в Херсон. В военном ведомстве напомнили, что одним из положений "Операции Z" на Украине является оказание гуманитарной помощи жителям освобождённых от националистов населённых пунктов.