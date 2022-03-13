"Газпром" продолжает подачу газа в Европу через Украину в штатном режиме
Поставки осуществляются в соответствии с заявками потребителей, на 13 марта они составили 109,6 миллиона кубометров голубого топлива.
Подача российского газа через территорию Украины в Европу осуществляется в штатном режиме. Об этом сообщил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.
"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей — 109,6 млн куб. м на 13 марта", — сказал он, уточнив, что этот объём поставок соответствует долгосрочному бронированию на транзит газа через Украину.
Ранее Лайф сообщал о том, что Еврокомиссия предложила план полного отказа от покупки угля, нефти и газа из России до 2030 года. Кроме того, ведомство обнародовало документ по сокращению зависимости от поставок российского голубого топлива на 67% до конца 2022 года. Данные меры приняты в связи с российской "Операцией Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.