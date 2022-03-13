"Газпром" продолжает подачу газа в Европу через Украину в штатном режиме

Подача российского газа через территорию Украины в Европу осуществляется в штатном режиме. Об этом сообщил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей — 109,6 млн куб. м на 13 марта", — сказал он, уточнив, что этот объём поставок соответствует долгосрочному бронированию на транзит газа через Украину.