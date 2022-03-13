Вице-премьер Крыма Мурадов: Вопрос "скифского золота" решится после "Операции Z"

Постоянный представитель Республики Крым при Президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов сообщил, что судьба "скифского золота" решится после окончания специальной военной операции на Украине. Он выразил уверенность в том, что коллекция вернётся в республику.

"Завершится спецоперация, и решится вопрос со "скифским золотом". Если [произойдёт] денацификация Украины, то антинацистская и готовая к сотрудничеству соседская Украина не будет себе забирать эту коллекцию. Я исхожу из этого, что спецоперация решит массу вопросов — как она решила вопрос открытия Северо-Крымского канала, так она решит вопрос со "скифским золотом", — сказал он РИА "Новости".