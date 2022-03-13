НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
13 марта, 08:44

Вице-премьер Крыма Мурадов: Вопрос "скифского золота" решится после "Операции Z"

Её проведение урегулирует массу вопросов, уже разрешилась ситуация с Северо-Крымском каналом, отметил политик.

Постоянный представитель Республики Крым при Президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов сообщил, что судьба "скифского золота" решится после окончания специальной военной операции на Украине. Он выразил уверенность в том, что коллекция вернётся в республику.

"Завершится спецоперация, и решится вопрос со "скифским золотом". Если [произойдёт] денацификация Украины, то антинацистская и готовая к сотрудничеству соседская Украина не будет себе забирать эту коллекцию. Я исхожу из этого, что спецоперация решит массу вопросов — как она решила вопрос открытия Северо-Крымского канала, так она решит вопрос со "скифским золотом", — сказал он РИА "Новости".

Вице-премьер Крыма Мурадов: США планировали открыть биолабораторию в Симферополе

Вице-премьер Крыма Мурадов: США планировали открыть биолабораторию в Симферополе

Напомним, в октябре прошлого года после семи лет разбирательств апелляционный суд в Амстердаме постановил отдать "скифское золото" Украине. Согласно решению инстанции, оно признано частью наследия Незалежной. Тогда музеи Крыма обжаловали решение по "скифскому золоту" в Верховном суде Нидерландов.

Обложка ©

Правительство Республики Крым

Оксана Попова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1