Нутрициолог Кононенко рассказала, как по внешним признакам выбрать свежее мясо

Нередко случается, что недобросовестные продавцы пытаются подсунуть покупателям мясо не первой свежести. Однако, по словам диетолога и нутрициолога Инны Кононенко, определить, свежий ли перед вами кусок, достаточно легко. Об этом специалист рассказала Пятому каналу.

Эксперт утверждает, что помимо испорченного мяса и абсолютно нормального существует ещё лежалое, но тем не менее пригодное для употребления. Однако если и покупать такое, то откладывать в холодильник его точно не стоит, подчеркнула Кононенко.

"Оно будет немного увлажнено, липкое, потемневшее. Если кусок до этого был заморожен, то с поверхности разреза будет стекать мясной сок, слегка мутноватый. Сама структура будет менее плотной и упругой. Если надавить пальцем, то ямка будет выравниваться гораздо медленнее, чем на свежем, примерно в одну минуту. Запах кисловатый или с оттенком затхлости, жир серовато-матовый, налипает на пальцы", — рассказала специалист.

Диетолог также добавила, что на прилавках можно встретить и откровенно испортившиеся куски, которые ни при каких условиях нельзя употреблять в пищу, поскольку такой ужин может закончиться тяжёлым отравлением. Признаками такого мяса являются сильно подсохшая корочка на поверхности, сероватая слизь, на разрезе испорченный кусок очень влажный, липкий, красно-коричневого цвета. При надавливании пальцем ямочка исчезать не будет, а запах, как правило, достаточно кислый или гнилостный, добавила эксперт.