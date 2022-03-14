Премьер Ирака после обстрела Эрбиля призвал не превращать страну в арену для сведения счётов

Не следует превращать Ирак в арену для сведения счётов внешними силами. Такое мнение выразил премьер-министр страны Мустафа аль-Казыми во время телефонного разговора с американским госсекретарём Энтони Блинкеном.

"Премьер подчеркнул, что нельзя допустить превращения Ирака в арену для сведения внешних счётов, добавив, что страна продолжает укреплять свою активную роль на международном и региональном уровнях", — сказано в заявлении его пресс-службы.