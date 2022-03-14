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14 марта, 01:02

Премьер Ирака после обстрела Эрбиля призвал не превращать страну в арену для сведения счётов

По словам Мустафы аль-Казыми, официальный Багдад продолжает укреплять свою активную роль на международном и региональном уровнях.

Не следует превращать Ирак в арену для сведения счётов внешними силами. Такое мнение выразил премьер-министр страны Мустафа аль-Казыми во время телефонного разговора с американским госсекретарём Энтони Блинкеном.

"Премьер подчеркнул, что нельзя допустить превращения Ирака в арену для сведения внешних счётов, добавив, что страна продолжает укреплять свою активную роль на международном и региональном уровнях", — сказано в заявлении его пресс-службы.

Госдеп заявил, что ракетный обстрел Эрбиля не был нацелен против США

Госдеп заявил, что ракетный обстрел Эрбиля не был нацелен против США

Напомним, ракетный удар по иракскому городу Эрбиль был нанесён в ночь на 13 марта. Очевидцы в соцсетях делились видеозаписями с моментами взрывов. Сообщалось, что ракеты упали в районе Генконсульства США. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) взял на себя ответственность за ракетный обстрел Эрбиля ради уничтожения израильских объектов в Ираке. Там отметили, что удар был нанесён после "недавних преступлений Израиля".

Целью ракетного обстрела Эрбиля назвали секретные центры израильской разведки

Целью ракетного обстрела Эрбиля назвали секретные центры израильской разведки

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ТАСС / AP / Susan Walsh

Иван Косицын

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