Премьер Ирака после обстрела Эрбиля призвал не превращать страну в арену для сведения счётов
По словам Мустафы аль-Казыми, официальный Багдад продолжает укреплять свою активную роль на международном и региональном уровнях.
Не следует превращать Ирак в арену для сведения счётов внешними силами. Такое мнение выразил премьер-министр страны Мустафа аль-Казыми во время телефонного разговора с американским госсекретарём Энтони Блинкеном.
"Премьер подчеркнул, что нельзя допустить превращения Ирака в арену для сведения внешних счётов, добавив, что страна продолжает укреплять свою активную роль на международном и региональном уровнях", — сказано в заявлении его пресс-службы.
Напомним, ракетный удар по иракскому городу Эрбиль был нанесён в ночь на 13 марта. Очевидцы в соцсетях делились видеозаписями с моментами взрывов. Сообщалось, что ракеты упали в районе Генконсульства США. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) взял на себя ответственность за ракетный обстрел Эрбиля ради уничтожения израильских объектов в Ираке. Там отметили, что удар был нанесён после "недавних преступлений Израиля".
ТАСС / AP / Susan Walsh