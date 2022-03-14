Драма "Власть пса" получила премию BAFTA как лучший фильм

Драма новозеландского режиссёра Джейн Кэмпион "Власть пса" с Бенедиктом Камбербэтчем и Кирстен Данст в главных ролях получила премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) как лучший фильм. Об этом было объявлено 13 марта на юбилейной 75-й церемонии вручения главной кинопремии Соединённого Королевства.

Кроме того, не так давно картина "Власть пса" была удостоена награды "Золотой глобус" в номинации "Лучший драматический фильм", а также "Бронзовой маски" за лучшую режиссуру. За работу над фильмом 67-летняя Кэмпион получила награду Венецианского кинофестиваля, была удостоена "Золотого глобуса", а также стала одним из номинантов на премию "Оскар".

Стали известны победители премии BAFTA и в других номинациях. Так, британская актриса Джоанна Скэнлэн получила награду за главную роль в фильме "После любви", а американец Уилл Смит был признан лучшим актёром за роль в спортивной драме "Король Ричард".