Зеленский заявил, что целью переговоров с РФ является получение "действенных гарантий"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что целью переговоров с Россией является получение "действенных гарантий", однако каких конкретно — он не уточнил. Зеленский также добавил, что задача украинской делегации на переговорах с РФ состоит в том, чтобы добиться его встречи с президентом России Владимиром Путиным.

"Наша цель — чтобы в этой борьбе, в этой переговорной сложной работе Украина получила необходимый результат, необходимый для нас. Для мира, для безопасности. Чтобы у нас были гарантии, нормальные и действенные. Не как в Будапеште, не как в нашем небе. А такие, чтобы украинцы могли сказать: "Вот это работает, вот это гарантии", — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.