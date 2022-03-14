Зеленский заявил, что целью переговоров с РФ является получение "действенных гарантий"
Украинский лидер отметил, что странам важно разговаривать, поскольку, например, благодаря этому на Украине заработали гуманитарные коридоры.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что целью переговоров с Россией является получение "действенных гарантий", однако каких конкретно — он не уточнил. Зеленский также добавил, что задача украинской делегации на переговорах с РФ состоит в том, чтобы добиться его встречи с президентом России Владимиром Путиным.
"Наша цель — чтобы в этой борьбе, в этой переговорной сложной работе Украина получила необходимый результат, необходимый для нас. Для мира, для безопасности. Чтобы у нас были гарантии, нормальные и действенные. Не как в Будапеште, не как в нашем небе. А такие, чтобы украинцы могли сказать: "Вот это работает, вот это гарантии", — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.
Украинский лидер также отметил, что личные переговоры с Путиным сложны, но необходимы. Зеленский добавил, что странам важно разговаривать, потому что, например, благодаря этому на Украине начали работу гуманитарные коридоры, по которым удалось эвакуировать тысячи человек.
Как сообщал Лайф, представители Москвы и Киева уже трижды встречались в Белоруссии для обсуждения "Операции Z". Первый раунд переговоров России и Украины состоялся в Гомельской области 28 февраля и продлился пять часов. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гумкоридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. Третий раунд переговоров состоялся 7 марта. Как стало известно, очередной раунд переговоров состоится утром 14 марта в формате видеосвязи.
ТАСС / ЕВ