Захарова заявила, что Запад превратил свои обязательства в мусор
Представитель МИД РФ отметила, что ненормально то, как западные страны силовым образом закрывают бизнес, в том числе и в России.
Обложка © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
То, как Запад закрывает российский бизнес за рубежом, это ненормально, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, западные страны "превратили в мусор" все свои обязательства.
"Ненормально то, как они делают силовым образом, закрывая бизнес наш и у нас в стране [свой] в том числе. Ну так вот, по поводу панических настроений всех тех людей в "Инстаграме" и других соцсетях, [которые] уже окрепли и считали, что это вот навсегда. Во-первых, нужно теперь им понять: слово "навсегда" применительно к тому, что гарантировано правительством США, не работает. Они просто превратили в мусор все свои обязательства", — сказала она в эфире телеканала "Россия-1".
Напомним, что сегодня в полночь в России полностью заблокировали Instagram. Такое решение в Роскомнадзоре приняли из-за того, что компания Meta, которой принадлежит соцсеть, разрешила пользователям публиковать призывы к насилию в отношении российских военных.
Как сообщал Лайф, ряд иностранных брендов уходит из РФ из-за российской "Операции Z" по демилитаризации и денацификации Украины. Так, Apple Pay и Google Pay будут недоступны для карт Visa и Маstercard в России. Разработчики компьютерных игр CD Projekt RED, Activision Blizzard, Electronic Arts и Ubisoft остановили продажи в РФ. Магазины шведского мебельного концерна IKEA приостановили работу уже с 4 марта, вместе с ними с рынка временно ушли магазины H&M Group. Также о приостановке деятельности объявила сеть строительных и хозяйственных магазинов OBI. Испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho, приняла аналогичное решение. Кроме того, PepsiCo решила приостановить продажу напитков, а Starbucks сообщил о приостановке работы в РФ.
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