Захарова заявила, что Запад превратил свои обязательства в мусор

"Ненормально то, как они делают силовым образом, закрывая бизнес наш и у нас в стране [свой] в том числе. Ну так вот, по поводу панических настроений всех тех людей в "Инстаграме" и других соцсетях, [которые] уже окрепли и считали, что это вот навсегда. Во-первых, нужно теперь им понять: слово "навсегда" применительно к тому, что гарантировано правительством США, не работает. Они просто превратили в мусор все свои обязательства", — сказала она в эфире телеканала "Россия-1".