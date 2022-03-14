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13 марта, 22:31

Джонсон заявил Зеленскому, что Британия ищет новые варианты для укрепления обороны Украины

Разговор между политиками состоялся в воскресенье днём. Глава британского правительства заверил, что Лондон будет и дальше оказывать поддержку Киеву.

<p>Обложка © ТАСС / PA / Matt Dunham</p>

Обложка © ТАСС / PA / Matt Dunham

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Лондон продолжит искать варианты усиления самообороны Киева. Как сообщает пресс-служба главы британского правительства, их переговоры состоялись в воскресенье днём.

"Премьер-министр подчеркнул поддержку, которую продолжает оказывать Великобритания Украине. Он заявил, что Великобритания продолжит искать больше вариантов для укрепления самообороны Украины. <...> Премьер-министр сказал, что Великобритания будет и впредь поддерживать Украину во всех её усилиях, чтобы положить конец этому разрушительному конфликту", — сказано в сообщении пресс-службы Джонсона.

Джонсон сообщил о разработке аналога плана Маршалла для Украины

Джонсон сообщил о разработке аналога плана Маршалла для Украины

Ранее сообщалось, что Джонсон пообещал Зеленскому усилить санкции против России. Британский премьер также рассказал, какие шаги Соединённое Королевство принимает, чтобы поставлять Украине новые партии оружия.

Иван Косицын

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