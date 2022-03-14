Джонсон заявил Зеленскому, что Британия ищет новые варианты для укрепления обороны Украины

Разговор между политиками состоялся в воскресенье днём. Глава британского правительства заверил, что Лондон будет и дальше оказывать поддержку Киеву.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Лондон продолжит искать варианты усиления самообороны Киева. Как сообщает пресс-служба главы британского правительства, их переговоры состоялись в воскресенье днём.

"Премьер-министр подчеркнул поддержку, которую продолжает оказывать Великобритания Украине. Он заявил, что Великобритания продолжит искать больше вариантов для укрепления самообороны Украины. <...> Премьер-министр сказал, что Великобритания будет и впредь поддерживать Украину во всех её усилиях, чтобы положить конец этому разрушительному конфликту", — сказано в сообщении пресс-службы Джонсона.