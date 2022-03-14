ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 марта 2022, 22:31
3007

Джонсон заявил Зеленскому, что Британия ищет новые варианты для укрепления обороны Украины

Обложка © ТАСС / PA / Matt Dunham

Обложка © ТАСС / PA / Matt Dunham

Разговор между политиками состоялся в воскресенье днём. Глава британского правительства заверил, что Лондон будет и дальше оказывать поддержку Киеву.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Лондон продолжит искать варианты усиления самообороны Киева. Как сообщает пресс-служба главы британского правительства, их переговоры состоялись в воскресенье днём.

"Премьер-министр подчеркнул поддержку, которую продолжает оказывать Великобритания Украине. Он заявил, что Великобритания продолжит искать больше вариантов для укрепления самообороны Украины. <...> Премьер-министр сказал, что Великобритания будет и впредь поддерживать Украину во всех её усилиях, чтобы положить конец этому разрушительному конфликту", — сказано в сообщении пресс-службы Джонсона.

Джонсон сообщил о разработке аналога плана Маршалла для Украины
Джонсон сообщил о разработке аналога плана Маршалла для Украины

Ранее сообщалось, что Джонсон пообещал Зеленскому усилить санкции против России. Британский премьер также рассказал, какие шаги Соединённое Королевство принимает, чтобы поставлять Украине новые партии оружия.

BannerImage
Иван Косицын
  • Новости
  • Великобритания
  • Борис Джонсон
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar