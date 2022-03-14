В России полностью заблокировали Instagram
Решение было принято после того, как компания Meta, владеющая соцсетью, разрешила призывы к насилию в отношении россиян.
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В России полностью заблокировали Instagram. Как следует из данных сервиса GlobalCheck, доступность соцсети на территории РФ составляет 0%.
По всей стране сервис прекращал работу постепенно. Так, жители Дальнего Востока первыми почувствовали проблемы с работой приложения.
Напомним, что о блокировке "Инстаграма" ранее предупредили в Роскомнадзоре. Причиной этому стало решение компании Meta, которой принадлежит соцсеть, разрешить призывы к насилию в отношении российских военных. В результате Генеральная прокуратура потребовала признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить её деятельность на территории страны. В Роскомнадзоре дали россиянам несколько дней на перенос своих фото- и видеоматериалов на другие платформы.