ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 марта 2022, 21:22
4554

Погибший на Украине американский журналист сотрудничал с Time

Документы погибшего американского журналиста. Фото © Facebook / Андрій Нєбитов

Документы погибшего американского журналиста. Фото © Facebook / Андрій Нєбитов

В издании сообщили, что в последние недели Рено находился в регионе, работая над видеопроектом.

Американский журналист Брент Рено, погибший на Украине, последние несколько недель работал над видеопроектом издательского дома Time. Об этом сообщило руководство компании.

"В последние недели Брент находился в регионе, работая над проектом TIME Studios, в центре которого глобальный кризис с беженцами", заявил руководитель американского издательского дома.

Сопровождавший Рено фотограф из США Хуан Диего Аррендондо получил ранение в спину. Находясь в одной из киевских больниц, он рассказал, что в Ирпене вместе с Рено они снимали эвакуацию гражданских лиц, на попутной машине пересекли блокпост, откуда начался обстрел. При этом фотограф не уточнил, кто именно стрелял в них.

В Белом доме не подтвердили гибель американского журналиста Брента Рено на Украине
В Белом доме не подтвердили гибель американского журналиста Брента Рено на Украине

Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Лайф следит за развитием событий.

BannerImage
Юлия Коновалова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Журналисты
  • Украина
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar