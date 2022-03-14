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13 марта, 21:22

Погибший на Украине американский журналист сотрудничал с Time

В издании сообщили, что в последние недели Рено находился в регионе, работая над видеопроектом.

<p>Документы погибшего американского журналиста. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=655324642463884&id=100039590617894" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Андрій Нєбитов</a></p>

Документы погибшего американского журналиста. Фото © Facebook / Андрій Нєбитов

Американский журналист Брент Рено, погибший на Украине, последние несколько недель работал над видеопроектом издательского дома Time. Об этом сообщило руководство компании.

"В последние недели Брент находился в регионе, работая над проектом TIME Studios, в центре которого глобальный кризис с беженцами", заявил руководитель американского издательского дома.

Сопровождавший Рено фотограф из США Хуан Диего Аррендондо получил ранение в спину. Находясь в одной из киевских больниц, он рассказал, что в Ирпене вместе с Рено они снимали эвакуацию гражданских лиц, на попутной машине пересекли блокпост, откуда начался обстрел. При этом фотограф не уточнил, кто именно стрелял в них.

В Белом доме не подтвердили гибель американского журналиста Брента Рено на Украине

В Белом доме не подтвердили гибель американского журналиста Брента Рено на Украине

Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Лайф следит за развитием событий.

Юлия Коновалова

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