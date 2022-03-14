Погибший на Украине американский журналист сотрудничал с Time
Документы погибшего американского журналиста. Фото © Facebook / Андрій Нєбитов
В издании сообщили, что в последние недели Рено находился в регионе, работая над видеопроектом.
Американский журналист Брент Рено, погибший на Украине, последние несколько недель работал над видеопроектом издательского дома Time. Об этом сообщило руководство компании.
"В последние недели Брент находился в регионе, работая над проектом TIME Studios, в центре которого глобальный кризис с беженцами", — заявил руководитель американского издательского дома.
Сопровождавший Рено фотограф из США Хуан Диего Аррендондо получил ранение в спину. Находясь в одной из киевских больниц, он рассказал, что в Ирпене вместе с Рено они снимали эвакуацию гражданских лиц, на попутной машине пересекли блокпост, откуда начался обстрел. При этом фотограф не уточнил, кто именно стрелял в них.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Лайф следит за развитием событий.