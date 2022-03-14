Погибший на Украине американский журналист сотрудничал с Time

"В последние недели Брент находился в регионе, работая над проектом TIME Studios, в центре которого глобальный кризис с беженцами", — заявил руководитель американского издательского дома.

Сопровождавший Рено фотограф из США Хуан Диего Аррендондо получил ранение в спину. Находясь в одной из киевских больниц, он рассказал, что в Ирпене вместе с Рено они снимали эвакуацию гражданских лиц, на попутной машине пересекли блокпост, откуда начался обстрел. При этом фотограф не уточнил, кто именно стрелял в них.