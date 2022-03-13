В Белом доме не подтвердили гибель американского журналиста Брента Рено на Украине
Документы погибшего американского журналиста. Фото © Facebook / Андрій Нєбитов
Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон пытается выяснить детали произошедшего.
В Белом доме не имеют подтверждения информации о возможной гибели американского журналиста Брента Рено на Украине, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на просьбу прокомментировать сообщение начальника полиции Киевской области Андрея Небитова.
"Если на самом деле американский журналист был убит, то это шокирующее и ужасающее событие", — сказал он на брифинге и добавил, что США пытаются выяснить детали произошедшего.
Представитель New York Times Клифф Леви в свою очередь уточнил, что Брент Рено не является работником издания. По его словам, опубликованный Небитовым бейдж аккредитации издания был выдан журналисту много лет назад, когда он сотрудничал с NYT.
"Мы глубоко опечалены известием о смерти американского журналиста на Украине Брента Рено. Брент был талантливым фотографом и режиссёром, но он не был в командировке от New York Times на Украине", — написал Леви в своём твиттере.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Лайф следит за развитием событий.