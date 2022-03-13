В Белом доме не подтвердили гибель американского журналиста Брента Рено на Украине

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон пытается выяснить детали произошедшего.

В Белом доме не имеют подтверждения информации о возможной гибели американского журналиста Брента Рено на Украине, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на просьбу прокомментировать сообщение начальника полиции Киевской области Андрея Небитова.

"Если на самом деле американский журналист был убит, то это шокирующее и ужасающее событие", — сказал он на брифинге и добавил, что США пытаются выяснить детали произошедшего.

Представитель New York Times Клифф Леви в свою очередь уточнил, что Брент Рено не является работником издания. По его словам, опубликованный Небитовым бейдж аккредитации издания был выдан журналисту много лет назад, когда он сотрудничал с NYT.