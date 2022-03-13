В Казахстане задержали племянника Назарбаева по подозрению в хищениях

"Антикоррупционной службой расследуется уголовное дело по фактам злоупотреблений должностными полномочиями и хищений средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере. По подозрению в совершении указанных преступлений задержан и водворен в изолятор временного содержания Кайрат Сатыбалдыулы", — говорится в сообщении пресс-службы. В настоящее время следствие проверяет его причастность к другим преступлениям, подрывающим безопасность государства, следует из пресс-релиза.