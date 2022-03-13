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13 марта, 14:48

В Казахстане задержали племянника Назарбаева по подозрению в хищениях

Речь идёт также о злоупотреблении должностными полномочиями в АО "Казахтелеком", следствие проверяет его причастность и к другим преступлениям.

<p>Фото © <a href="https://tengrinews.kz/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Tengrinews.kz</a></p>

Фото © Tengrinews.kz

Племянника первого президента республики Нурсултана Назарбаева Кайрата Сатыбалдыулы задержали сотрудники Антикоррупционной службы по подозрению в хищениях у АО "Казахтелеком", сообщила пресс-служба ведомства.

"Антикоррупционной службой расследуется уголовное дело по фактам злоупотреблений должностными полномочиями и хищений средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере. По подозрению в совершении указанных преступлений задержан и водворен в изолятор временного содержания Кайрат Сатыбалдыулы", — говорится в сообщении пресс-службы. В настоящее время следствие проверяет его причастность к другим преступлениям, подрывающим безопасность государства, следует из пресс-релиза.

Напомним, что на фоне январских масштабных митингов в Казахстане местное правительство ушло в отставку. Ранее также стало известно, что старшая дочь первого президента республики Дарига Назарбаева лишилась членства в Политсовете казахстанской партии "Нур Отан". Позже у неё обнаружили роскошные особняки за €100 млн в Германии, а 25 февраля Назарбаева заявила о сложении депутатских полномочий.

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Виктория Дитрих

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