"Закон на нашей стороне": Юрист назвал немаленькими шансы сборной России сыграть в стыковых матчах ЧМ-2022

Сборная России ещё не потеряла шансы попасть на чемпионат мира по футболу в Катаре, а у РФС есть хорошие шансы выиграть судебный процесс в CAS у ФИФА. Об этом "Матч ТВ" заявил глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев.

"Шанс есть, и немаленький. С учётом того, что вопрос рассматривается в судебном органе, который должен действовать на основании принципа независимости и объективности. В данном случае закон на нашей стороне", — заявил Алексеев.

По его словам, ФИФА и УЕФА приняли решение об отстранении наших сборных и клубов, однако организации не смогут показать ни одного пункта регламента, на который они ссылались при вынесении такого вердикта.