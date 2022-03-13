"Закон на нашей стороне": Юрист назвал немаленькими шансы сборной России сыграть в стыковых матчах ЧМ-2022
Напомним, нашу команду отстранили от участия в крупных соревнованиях по решению ФИФА и УЕФА.
Сборная России ещё не потеряла шансы попасть на чемпионат мира по футболу в Катаре, а у РФС есть хорошие шансы выиграть судебный процесс в CAS у ФИФА. Об этом "Матч ТВ" заявил глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев.
"Шанс есть, и немаленький. С учётом того, что вопрос рассматривается в судебном органе, который должен действовать на основании принципа независимости и объективности. В данном случае закон на нашей стороне", — заявил Алексеев.
По его словам, ФИФА и УЕФА приняли решение об отстранении наших сборных и клубов, однако организации не смогут показать ни одного пункта регламента, на который они ссылались при вынесении такого вердикта.
Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) совместно со своими европейскими коллегами из УЕФА вынесла решение о запрете участия сборных России и клубов из нашей страны в крупных международных турнирах. Таким образом, мужская национальная команда прекратила борьбу за попадание на ЧМ-2022 в Катаре, а московский "Спартак" автоматически выбыл из Лиги Европы. При этом РФС после этого обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) c апелляцией на решение ФИФА и УЕФА.
РФС / Михаил Шапаев