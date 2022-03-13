Раскрыты попытки США отправить бойцов спецподразделений на Украину в конце 2021 года

США собирались отправить на Украину представителей спецподразделений для обучения бойцов ВСУ "нетрадиционным методам ведения войны" в конце прошлого года, сообщает издание Politico со ссылкой на осведомлённые источники.

"В декабре 2021 года высокопоставленные военные чиновники США сообщили законодателям, что они собираются отправить на Украину несколько сотен дополнительно сотрудников спецподразделений для... обучения нетрадиционным методам ведения войны", — пишет издание.

По его данным, эти сотрудники должны были работать отдельно от официальной учебной миссии США на Украине. Однако в Белом доме якобы посчитали, что это приведёт к обострению отношений с Россией, поэтому военные американских спецподразделений не были отправлены.

Как пишет издание, эта миссия могла обсуждаться в неофициальном порядке, потому как Вашингтон не отменял никакие "запланированные учебные мероприятия на Украине до тех пор, пока силы США не были передислоцированы в феврале".