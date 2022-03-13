"Жизни ничего не угрожает": В "Сочи" рассказали о состоянии вратаря Адамова, получившего травму в матче с "Химками"

Жизни голкипера "Сочи" Дениса Адамова ничего не угрожает после матча с "Химками", в котором он получил травму и покинул поле на носилках. Об этом говорится в опубликованном заявлении южан.

"Жизни и здоровью голкипера в данный момент ничего не угрожает, его состояние стабильное. По решению медицинского штаба, Денис останется в Москве для проведения более углублённого обследования. О дальнейшем состоянии футболиста мы сообщим дополнительно", — говорится в сообщении.