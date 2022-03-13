Вторые нули дня: "Химки" сыграли вничью с "Сочи" в матче 21-го тура РПЛ
Команда Сергея Юрана не может одержать победу уже в десятой игре подряд.
Подмосковные "Химки" в домашнем матче 21-го тура РПЛ сыграли вничью с "Сочи" — 0:0.
Один из ключевых эпизодов матча произошёл в середине второго тайма, когда полузащитник "Сочи" Артур Юсупов не смог реализовать пенальти. Через несколько минут "Химки" распечатали ворота соперника, однако гол Ламкеля Зе был отменён из-за офсайда. В самом конце встречи травму получил голкипер "Сочи" Денис Адамов, которого унесли с поля на носилках. В итоге во втором матче дня команды разошлись миром, не сумев поразить ворота друг друга.
Добавим, что "Химки" не могут победить соперника уже десять матчей кряду, располагаясь на последнем месте в турнирной таблице. "Сочи" с 38 баллами расположился на четвёртом месте.
ФК "Химки"