Вторые нули дня: "Химки" сыграли вничью с "Сочи" в матче 21-го тура РПЛ

Один из ключевых эпизодов матча произошёл в середине второго тайма, когда полузащитник "Сочи" Артур Юсупов не смог реализовать пенальти. Через несколько минут "Химки" распечатали ворота соперника, однако гол Ламкеля Зе был отменён из-за офсайда. В самом конце встречи травму получил голкипер "Сочи" Денис Адамов, которого унесли с поля на носилках. В итоге во втором матче дня команды разошлись миром, не сумев поразить ворота друг друга.