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13 марта, 10:56

"Урал" и "Ахмат" не забили друг другу голов в матче РПЛ

Команда Андрея Талалаева продолжает бороться за места в верхней части таблицы, тогда как "шмели" расположились неподалёку от зоны вылета.

Екатеринбургский "Урал" на своём поле сыграл вничью с грозненским "Ахматом" в матче 21-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 0:0.

По ходу встречи хозяева активнее атаковали и были ближе к голу, однако по-настоящему надёжен был голкипер "Ахмата" Виталий Гудиев. При этом в конце встречи он получил небольшое повреждение, и на поле пришлось появиться медикам грозненской команды.

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В активе "Ахмата" теперь 31 очко и промежуточное шестое место, тогда как у "Урала" 20 баллов и 13-е место в турнирной таблице. Команда Игоря Шалимова продолжает борьбу за выживание в РПЛ.

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ФК "Ахмат"

Шамиль Гаджиев

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