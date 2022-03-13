"Урал" и "Ахмат" не забили друг другу голов в матче РПЛ

Екатеринбургский "Урал" на своём поле сыграл вничью с грозненским "Ахматом" в матче 21-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 0:0.

По ходу встречи хозяева активнее атаковали и были ближе к голу, однако по-настоящему надёжен был голкипер "Ахмата" Виталий Гудиев. При этом в конце встречи он получил небольшое повреждение, и на поле пришлось появиться медикам грозненской команды.